publié le 18/06/2017 à 19:46

Pression supplémentaire pour six des 1.146 candidats en lice pour le second tour des législatives. Six aspirants députés ont intégré le gouvernement d'Édouard Philippe, premier de l'ère Macron, le 17 mai dernier. En cas de défaite au second tour de cette élection, Bruno Le Maire, Richard Ferrand, Annick Girardin, Marielle de Sarnez, Christophe Castaner et Mounir Mahjoubi seront contraints de démissionner de leur poste de ministre ou de secrétaire d'État. Cette règle état déjà instituée lors des précédents quinquennats de Nicolas Sarkozy et de François Hollande, un défi qu'avaient largement relevé leurs prédécesseurs en 2012.



Fort d'un bon score au premier tour, le parti qui les soutient, La République en Marche (REM), est donné largement favori au niveau national. Cette date du dimanche 18 juin, jour du second tour des élections législatives, est cruciale, puisqu'elle va déterminer si un remaniement du gouvernement est nécessaire ou non.

Découvrez les résultats des six ministres candidats aux législatives

Christophe Castaner, secrétaire d'État en charge des relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement, est réélu dans la 2e circonscription des Alpes-de-Haute-Provence. Il obtient 61,57% des voix face au candidat La France insoumise Léo Walter. Christophe Castaner avait été crédité de 44,04% des suffrages au premier tour.

Richard Ferrand, ministre de la Cohésion des territoires, candidat de la circonscription de Carhaix-Châteaulin, est réélu dans le Finistère avec 56,53% des suffrages. Il était pour ce second tour en ballottage favorable (33,9% des voix au premier tour) face à la candidate Les Républicains Gaëlle Nicolas (18,1% au premier tour).



Annick Girardin, ministre de l'Outre-mer, est réélue dans sa circonscription de Saint-Pierre-et-Miquelon, avec 51,87% des voix. Elle était opposée à Stéphane Lenormand (DIV), qui obtient donc 48,13% des suffrages. Annick Girardin conserve donc son poste de ministre de justesse, puisque seules 136 voix la séparent de son rival.



Mounir Mahjoubi, secrétaire d'État en charge du Numérique, est candidat dans la 16e circonscription de Paris, où il a obtenu 38,08% des voix pour le premier tour du scrutin. Il a pour adversaire Sarah Legrain, candidate de la France Insoumise, qui a obtenu 20,84% des suffrages le dimanche précédent. Le patron du PS Jean-Christophe Cambadélis était candidat de cette circonscription mais a été démis dès le premier tour avec 8,6% des voix.



Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, candidat dans la 1ère circonscription de l'Eure, a obtenu 63,74% des voix pour ce second tour et préserve ainsi son poste de député et de ministre. Il était opposé à Michel Champredon (PRG).



Marielle de Sarnez, ministre des Affaires européennes, candidate dans la 11e circonscription de Paris, a obtenu 40,71% des voix lors du premier tour de ces législatives. Elle est opposé à l'avocat Francis Szpiner, candidat sous l'étiquette LR qui a recueilli 17,04% des suffrages le 11 juin.