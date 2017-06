publié le 18/06/2017 à 20:12

"La gauche doit ouvrir un nouveau cycle", et il se fera sans lui à la tête du parti socialiste. Jean-Christophe Cambadélis a annoncé qu'il quittait ses fonctions de premier secrétaire à la suite de la publication des résultats des élections législatives, ce dimanche 18 juin. "Une direction collective va se mettre en place dans les plus brefs délais", a-t-il indiqué alors que le PS a obtenu 33 sièges selon les premières projections de l'institut Kantar-Sofres-One point pour RTL.



"Nous avons perdu une bataille électorale mais la guerre contre les inégalités ne s’arrêtera jamais. Dans l’adversité ne cédons rien de nos valeurs", a indiqué Jean-Christophe Cambadélis afin de maintenir le morale des troupes. Aux manettes à la tête du PS depuis Avril 2014, à la suite de la défaite du parti aux élections municipales, il part ainsi 3 ans après, laissant un PS déchiré entre différents courants et après le score le plus bas de l'histoire du parti socialiste à une élection présidentielle. Le désormais ex-premier secrétaire avait lui aussi connu une défaite cuisante en étant éliminé au premier tour des législatives à Paris.