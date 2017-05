publié le 07/05/2017 à 20:00

Le visage d'Emmanuel Macron est celui du quinquennat qui courra de 2017 à 2022. Le nouveau président de la République a obtenu 65% des voix selon les premières estimations dévoilées ce dimanche 7 mai à 20 heures. Il bat ainsi la candidate frontiste, Marine Le Pen, à l'issue d'une campagne tendue, et devient le plus jeune président de l'histoire française. Le second tour avait été le théâtre de fortes crispations chez les électeurs comme chez les candidats, à l'image du débat féroce du mercredi 3 mai.



Emmanuel Macron est parvenu à s'imposer comme le candidat surprise d'une campagne où les partis historiques de gouvernement n'auront décidément pas obtenu la préférence des Français après deux élections primaires. L'ancien ministre de l'Économie a lancé son mouvement, "En Marche !", en avril 2016. Il a quitté ses fonctions à Bercy à la fin du mois d'août, pour annoncer sa candidature à l'Élysée en novembre.

Âgé de 39 ans, le futur résident de l'Élysée, qui n'avait jusque-là jamais occupé de fonction d'élu, revendique une identité politique qui n'appartient ni à la droite ni à la gauche, ou "à la droite et à la gauche". Fort de sa volonté de mettre un terme au clivage historique, Emmanuel Macron devra désormais rassembler une France divisée avant de préparer les législatives.