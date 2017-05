publié le 05/05/2017 à 12:25

Le statut de favori d'Emmanuel Macron semble se renforcer dans cette élection présidentielle 2017. Au lendemain du débat télévisé d’entre-deux-tours du 3 mai, le candidat "En Marche !" est crédité de 62% des intentions de vote contre 38% pour Marine Le Pen selon une enquête réalisée par Elabe. En cas de victoire de l’ancien ministre de l’Économie, les Français souhaiteraient voir Christine Lagarde devenir Première ministre selon un autre sondage, réalisé cette fois par l’institut OpinionWay pour LCI.



La directrice générale du FMI est plébiscitée par 13% des sondés pour s’installer à Matignon. L’ex-ministre des Finances et l’Économie de Nicolas Sarkozy devance ainsi Jean-Louis Borloo (12%), qui a ouvertement soutenu le candidat de "En Marche !" pendant l’entre-deux-tours, et François Bayrou (11%). Viennent ensuite Manuel Valls (5%), Gérard Collomb (4%), Laurence Parisot (2%) et Richard Ferrand (2%).

Reconduite à la tête du FMI en février 2016, Christine Lagarde s’est tenue en retrait de la scène politique française depuis sa nomination à Washington en 2011. L’ancienne ministre de l’Économie a cependant été déclarée coupable de "négligence" par la Cour de justice de la République pour sa gestion de l'arbitrage Tapie en décembre 2016, en état toutefois dispensée de peine.