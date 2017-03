publié le 14/03/2017 à 14:31

Qui est Emmanuel Macron ? Qu'est-ce que le "macronisme" ? À en croire Thierry Mandon, le secrétaire d'État en charge de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, cette notion semble être difficile à définir. Sur RTL, il explique : "Je ne sais pas ce qu'est le 'macronisme'. Plus je regarde les soutiens de la part et d'autre, plus je vois cette horde de gens disparates rejoindre Emmanuel Macron, moins je ne sais ce qu'est le 'macronisme'".



L'émission Quotidien s'est intéressée au candidat d'"En Marche !" à l'occasion d'une émission spéciale, en compagnie d'Emmanuel Macron, lundi 13 mars. Yann Barthès lui a ainsi demandé de se définir en cochant des cases : "Emmanuel Macron est.... Libéral - libertaire, universaliste, progressiste, ambigu, de droite mais pas réac, de gauche mais pas frondeur, ni de droite ni de gauche, de droite et de gauche". Le candidat va cocher la dernière case.

"Ni à droite, ni à gauche"

Pourtant, lors du lancement officiel de son mouvement politique, le 6 avril 2016, Emmanuel Macron insiste sur le fait que "les clivages sont devenus obsolètes". Le site Vision-Macron qui classe tous les propos du candidat sur divers sujets, rapporte à plusieurs reprises ses dires sur le clivage gauche-droite. Il cite : "J’ai décidé qu’on allait créer un mouvement politique nouveau. C’est-à-dire un mouvement politique ni à droite, ni à gauche. L’idée de ce mouvement politique c’est une dynamique face aux blocages de la société, c’est essayer d’avancer. Ce mouvement à un nom : En Marche".

Extrait du discours d'Emmanuel Macron Crédit : Capture d'écran "Vision-macron.fr"

Prêt à rassembler des électeurs de droite et de gauche

Quelques jours plus tard, il est invité au Journal Télévisé de France 2. Il indique qu'"En Marche !" est "un collectif politique" et revendique vouloir rassembler ceux de droite et de gauche (à partir de 7:52).

Dans Quotidien, l'ancien ministre de l'Économie coche la case "universaliste" parce que "c'est la philosophie des Lumières. Je suis un universaliste parce que je suis un patriote et un patriote c'est quelqu'un qui aime la France dans ce qu'elle a d'ouvert. Par contre je ne suis pas un nationaliste". Il coche ensuite le mot "progressiste". Il explique ce choix en ajoute que "progressiste c'est l'idée de dire 'je crois dans le progrès de gauche, de droite et du centre. C'est la marque de fabrique depuis le début".



Le candidat à l'élection présidentielle affirme : "Je viens de la gauche et je suis aujourd'hui en train de construire une offre politique qui dépasse ce clivage. Je me retrouve beaucoup plus dans le progressiste et je rassemble des gens de gauche, du centre et de la droite qui veulent travailler ensemble. Je suis progressiste et je suis de droite et de gauche".