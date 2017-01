L'ancien ministre de l'Économie a séduit 29% des téléspectateurs, lors du premier débat de la primaire, devant Manuel Valls et Benoît Hamon.

publié le 13/01/2017

Les sept candidats à la primaire de la gauche ont disposé de 2h30 pour séduire les Français, jeudi 12 janvier. Et au terme d'un premier débat policé et sans grande aspérité, c'est Arnaud Montebourg qui semble sortir vainqueur de l'exercice. L'ancien ministre de l'Économie a en effet été jugé le plus convaincant par 29% des 3,8 millions de téléspectateurs, selon un sondage Elabe réalisé auprès de 1.117 personnes pour BFMTV.



Rien n'est joué cependant pour le chantre du "Made in France". Arnaud Montebourg est en effet talonné par Manuel Valls, qui a charmé 26% des sondés. L'ancien Premier ministre rafle même la mise auprès des sympathisants de gauche, avec 28% des voix. L'avocat de profession n'occupe que la troisième place (23%), derrière Benoît Hamon, qui a réussi à fédérer 27% de sondés sensibles aux valeurs de la gauche.



Vincent Peillon pourra quant à lui nourrir des regrets. Le député européen n'est parvenu à séduire que 11% des téléspectateurs, loin derrière Benoît Hamon (20%). Jean-Luc Bennahmias et Sylvia Pinel arrivent bons derniers, n'engrangeant chacun que 3% des voix. Ils bénéficieront encore de deux rendez-vous avec les téléspectateurs pour tenter de rectifier le tir.