REPLAY - INVITÉ RTL - Le président du comité national d'organisation de la primaire s'exprime avant le premier débat entre les sept candidats.

par Marc-Olivier Fogiel publié le 12/01/2017 à 20:14

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Le premier débat de la primaire organisée par le Parti socialiste a lieu ce jeudi 12 janvier dès 21 heures. Pendant un peu plus de deux heures, les sept candidats vont tenter de susciter l'intérêt des Français pour le scrutin qui aura lieu les 22 et 29 janvier prochains. "C'est maintenant que les électrices et les électeurs intéressés par cette primaire vont pouvoir connaître les propositions en détails, même s'ils en connaissent une partie", explique Christophe Borgel, président du comité national d'organisation de la primaire.



Entre Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, ce débat, et plus largement la primaire pourra avoir un impact sur la survie du Parti socialiste. Une analyse que ne partage pas vraiment Christophe Borgel. "Avec cette primaire, c'est le premier moment du rassemblement possible de la gauche".



Celui-ci explique qu'à travers cette primaire, le parti tente de créer une dynamique de rassemblement pour que la gauche ne soit pas éliminée dès le 1er tour de l'élection présidentielle. "S'il y a beaucoup d'électeurs qui viennent voter (...) on aura posé la première pierre d'un rassemblement possible", considère Christophe Borgel.