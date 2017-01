ÉCLAIRAGE - Le candidat au scrutin des 22 et 29 janvier a pour ambition de plafonner la taxe d'habitation de 17 à 18 millions de foyers fiscaux.

> Primaire de la gauche en quoi consiste le bouclier fiscal de Peillon Crédit Image : GUILLAUME SOUVANT / AFP Crédit Média : Marie-Bénédicte Allaire

par Marie-Bénédicte Allaire , Ludovic Galtier publié le 04/01/2017 à 16:18

Un bouclier fiscal... pour les plus modestes. Loin du dispositif imaginé par Nicolas Sarkozy pour plafonner à 50% le montant de l'impôt acquitté par un contribuable (supprimé en 2011), Vincent Peillon entend, lui aussi, mener sa grande réforme fiscale. Pour l'eurodéputé, il n'est pas question de protéger les plus aisés. Il défend l'idée visant à plafonner la taxe d'habitation.



Le candidat à la primaire de la gauche part du constat que cet impôt n'est pas juste car il ne repose pas sur le niveau de revenus. La taxe d'habitation agirait, selon lui, comme une "taxe anti-redistributive" et pèse plus lourd proportionnellement pour les salaires les plus modestes.



Concrètement, le député européen propose donc que les contribuables dont le revenu fiscal par part est inférieur à 17.850 euros - pour un célibataire, c'est 1.636 euros de revenu mensuel fiscal net - la taxe d’habitation ne dépasse pas 20 % du revenu. Il estime que 17 à 18 millions de foyers fiscaux pourraient bénéficier de ce bouclier, et économiseraient de 35€ à 290€ sur leur taxe d'habitation. La mesure, qui coûterait selon lui 3 milliards d’euros, serait financée par l'État. Ce dernier reverserait cette somme aux collectivités.