INVITÉ RTL - Le candidat à la primaire de la gauche a expliqué de quelle manière il compte s'attaquer au chômage de masse et relancer la compétitivité des entreprises.

> 6 minutes pour trancher du 09 janvier 2017 Crédit Image : Frédéric Bukajlo / Sipa Press / RTL Crédit Média : Yves Calvi Télécharger

par Philippe Peyre publié le 09/01/2017 à 09:31

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Hausse des minimas sociaux, du salaire minimum, réduction du temps de travail... Les mesures de Benoît Hamon pour relancer la compétitivité et endiguer le chômage de masse suscitent quelques inquiétudes. À l'image de Philippe, auditeur de RTL qui travaille dans l'industrie française, une industrie "en mauvaise posture", selon lui. Il craint notamment que le relèvement du salaire minimum, souhaité par le candidat à la primaire de la gauche, porte atteinte au "peu de compétitivité qui nous reste" et ainsi provoque un chômage massif "des gens qui n'ont pas beaucoup de formation".



Pour tenter de défendre sa vision, Benoît Hamon a égrainé les dispositifs mis en place jusqu'à présent pour réduire le chômage et augmenter la compétitivité : "J'observe que, en dépit du fait d'avoir mis sur la table 40 milliards d'euros de baisse du coût du travail à travers le CICE et le pacte de responsabilité, qui est une baisse de cotisations sociales patronales, nous n'avons eu ni la croissance ni la réduction du chômage", déplore le député socialiste.

Vers une "raréfaction du travail" ?

Pour le candidat à la primaire de la gauche, le problème se situe dans le fait que l'augmentation des gains de productivité n'est plus forcément synonyme de croissance, s'appuyant sur les dernières recommandations d'un économiste du FMI : "Le problème que nous avons, c'est qu'on augmente la productivité sans que ça se traduise par de la croissance".



C'est, selon le député des Yvelines, la révolution numérique qui provoque une "raréfaction du travail qui conduit à ce que se développe un chômage de masse". Pour y palier, cela doit passer selon lui par une nouvelle façon de partager le travail : "D'où la proposition d'un revenu universel, explique Benoît Hamon, et d'où l'encouragement qui est le mien à ce que l'organisation du travail évolue en conditionnant les baisses de cotisations sociales patronales à une réduction du temps de travail et à des créations d'emplois à la clé".