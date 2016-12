CHRONIQUE - Le candidat à l'élection était déjà dans la course à l'Élysée en 2012. Pour 2017 il a décidé de prendre un virage écologiste.

par Vincent Derosier publié le 23/12/2016 à 11:44

Peut-il faire mieux qu'en 2012 ? Jean-Luc Mélenchon assure qu'il est le meilleur et surtout le seul candidat capable de rassembler la gauche. À 65 ans, c'est peut-être sa dernière campagne. Le tribun joue donc plus que jamais son avenir en 2017.



Pour l’instant, il a le vent dans le dos et il y croit. Les sondages le créditent d'un score à deux chiffres, certes derrière le troisième homme Emmanuel Macron, mais le candidat de la "France insoumise" a des raisons d'espérer. Déjà parce qu'au Parti socialiste c'est le flou le plus total. Qui va sortir vainqueur de la primaire et avec quel score, personne n'en sait rien. Dailleurs la primaire pour Mélenchon, "c'est l'école du vice." Lui, a pris un autre chemin et il a pris de l'avance. Une campagne lancée très tôt en février dernier. Beaucoup l'ont moqué mais aujourdhui ça porte ses fruits. Son livre programme d'une centaine de pages. L'avenir en commun fait un carton, il est vendu 3 euros.



Sa chaîne YouTube compte déjà plus de 100.000 abonnés. Des vidéos dans lesquelles Jean-Luc Mélenchon assis sur son canapé commente l'actualité. Ça peut faire sourire mais il touche un public jeune et souvent dépolitisé. Enfin, il est affranchi du Parti communiste. Les cadres du PC ont voulu lui faire la peau mais les militants ne les ont pas suivis. Il sera leur candidat. Jean-Luc Mélenchon pourra du coup bénéficier de la logistique du parti communiste et pour une campagne c'est précieux.

Encore quelques points faibles

La réelle nouveauté cette année, c'est qu'il a pris un virage à 180 degrés sur l'écologie. Mélenchon jure qu'il est devenu écolo. En 2012, tout ce qui l’intéressait c’était de siphonner l’électorat d'Eva Joly sans forcément verdir son propre programme. Mais aujourd’hui, la moitié de ses discours sont consacrés à la planète. Nouvelle conviction peut être mais c'est aussi incontestablement un segment politique à prendre et ça va au-delà de cette vidéo où on le voit faire l'éloge des graines de quinoa. Le nucléaire, pour lui, c'est dangereux. Son programme, c'est 100% d'énergie renouvelable d'ici 2050. Nicolas Hulot est bluffé et l'a même confié à RTL.



Mais Jean-Luc Mélenchon n'a pas tant changé que ça. Il est toujours les nerfs à vif capable de coups de sangs mémorables. Son tempérament, lui affirme que c'est sa force, mais c'est aussi son talon d'Achille. Il fait aussi preuve d'une certaine paranoïa avec les médias. En 2012, il n’hésitait pas à faire siffler les journalistes pendant ses meetings. Tout ça fait fuir certains électeurs pourtant séduits par ses idées.



Et que dire de sa révolution citoyenne ? Son rêve d'un Podemos à la française ne prend toujours pas. Pour l'instant aucun scénario ne l'envoie au second tour de la présidentielle. Il compte sur les 83 mesures de son programme pour y parvenir : sixième semaine de congés payés, passage aux 32 heures, augmentation du SMIC de 16% ou retraite à 60 ans. Certains l'accusent d'incarner la France du 19e siècle. Il va devoir prouver qu'il peut dessiner celle du 21e siècle.