publié le 01/04/2017 à 11:57

Les derniers sondages l'illustrent : ce n'est plus un match à deux mais un match à quatre qui se profile à 22 jours du premier tour de la présidentielle. Emmanuel Macron et Marine Le Pen trustent toujours les deux premières places. Jean-Luc Mélenchon semble avoir définitivement pris le dessus sur Benoît Hamon. Quant à François Fillon, il laisse entendre que la bataille n'est pas perdue en haussant le ton contre Emmanuel Macron.



Dans ce contexte où toutes les options sont ouvertes, François Baroin, pilier de la campagne de François Fillon monte encore d'un cran dans les attaques. Après ses déclarations fracassantes au micro du Grand Jury RTL - Le Figaro - LCI dimanche 26 mars, c'est dans les colonnes du Parisien qu'il tacle Emmanuel Macron : "C'est un socialiste. Il a été l'un des acteurs majeurs du mensonge de la campagne de 2012. Il a été le collaborateur de Hollande qui a imposé une purge de 50 milliards de matraquage fiscal (...) Il a dit tout et son contraire. Il a des problèmes avec l'histoire, avec la géographie et avec l'économie."

Dans la même interview, dans laquelle il élude la mise en examen et les affaires qui ont rattrapé son candidat ces dernières semaines, ce proche de Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy compare Emmanuel Macron à "un populisme que je qualifie de mondain". "On se retrouve dans un avion avec un pilote qui n'a jamais rien piloté, des copilotes qui vont de Cohn-Bendit à François Bayrou - qui n'est jamais décevant quand il s'agit de soutenir la gauche - et un personnel navigant qui va de Ségolène Royal à Jean-Yves Le Drian. C'est le crash assuré."



Drôle d'atmosphère chez Les Républicains

À trois semaines du premier tour de la présidentielle, une drôle d'atmosphère règne chez Les Républicains. Samedi 1er avril, Christian Estrosi, président LR de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, a rencontré Emmanuel Macron, candidat "En Marche !" mais surtout adversaire direct de l'ancien premier ministre. L'ex-maire de Nice se défend de tout soutien ou ralliement à l'attention de l'ex-locataire de Bercy. "Un accueil républicain", justifie simplement l'entourage de Christian Estrosi, copieusement sifflé au moment de sa prise de parole au meeting de François Fillon à Toulon la veille. Cette rencontre intervient à un moment où le torchon brûle entre François Fillon et Emmanuel Macron, la cible à abattre pour la droite.



Sur RTL, dans Les Petits-déjeuners de la présidentielle, François Fillon a volontairement modifié le patronyme de son adversaire, rebaptisé Emmanuel Hollande ou François Macron. François Baroin confirme la stratégie dans Le Parisien : "Son programme, c'est du pur Hollande dans le texte. Il propose 60 milliards d'économies, mais 50 milliards de dépenses (...) Au fond, ce qu'il porte, c'est une admiration béate de la mondialisation tout en pensant qu'il faut un vaccin pour aller en province. En prime, il veut supprimer tous les contre-pouvoirs."