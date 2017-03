publié le 26/03/2017 à 15:53

Le mouvement social en Guyane prend de l'ampleur. Un appel à la grève générale a été lancé par le syndicat Union des travailleurs guyanais pour lundi 27 mars. Air France a annulé ses vols long-courrier de Paris-Orly à Cayenne les 26 et 27 mars. Les écoles, l'université, le port de commerce, les administrations, et certains commerces sont fermés depuis le 23 mars. Les déplacements motorisés sont très difficiles, à l'exception de ceux des véhicules d'urgence.



L'annonce de l'envoi d'une délégation interministérielle n'a pas apaisé les esprits échauffés par le manque de sécurité qui règne dans le département. Invité du Grand Jury RTL - Le Figaro - LCI dimanche 26 mars, François Baroin, qui fût ministre de l'Outre-mer, a fustigé la politique du gouvernement en la matière. "C'est une génération qui se lève, qui demande un espoir et qui crie son désespoir et on envoie une mission interministérielle en catimini. Les Guyanais ont raison de ne pas vouloir recevoir la mission interministérielle, de considérer qu'il n'y a plus de dialogue à cet État qui est sourd."

Le responsable du rassemblement politique à droite va plus loin. "Il faut quand même mettre en lumière l'incroyable irresponsabilité de ce gouvernement et du président Hollande sur la question ultra-marine. Ce qui se passe là, on le sait depuis des mois et des mois. Ça se tend là, ça se tend à La Réunion, ça se tend aux Antilles. Ce sont des gens qui vivent dans une souffrance extrême, où ce sont les mêmes problématiques qu'en métropole mais multipliées par deux ou trois. C'est inacceptable de traiter les gens (...) par le mépris, on n'entend même pas la ministre de l'Outre-mer." Ericka Bareigts a rétorqué sur France Info qu'elle "entend les Guyanais aujourd'hui". "Mais je les ai aussi entendu hier, je les entends depuis que je suis sur ce poste et nous avons agi".