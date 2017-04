publié le 01/04/2017 à 08:14

À quel jeu joue donc Christian Estrosi ? Accablé par son camp - Les Républicains - après ses nombreuses critiques à l'égard de François Fillon, à qui il avait demandé de se retirer de la course à la présidentielle au début du mois de mars, le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur reçoit Emmanuel Macron à Marseille à 8h45 samedi 1er avril, selon une information de BFMTV. Le candidat du mouvement "En Marche !", en meeting dans la cité phocéenne le même jour, serait à l'origine de la rencontre qui n'était pas inscrite à son agenda.



L'entourage de Christian Estrosi qualifie ce rendez-vous d'"accueil républicain", sans lien avec l'ambiance du meeting de François Fillon à Toulon, où il a été sifflé, vendredi 31 mars. "Christian Estrosi est et restera gaulliste et soutient le candidat de sa famille politique car il place la fidélité au-dessus de tout (...) Il est allé au meeting de Fillon le rappeler et ne trahira pas les valeurs gaullistes qu'il défend. En tant que président de Région, il a des majorités qui contiennent de la société civile et ne place pas l'appartenance à un parti politique comme boussole".

Ironie de la situation, Christian Estrosi pourrait retrouver, lors de ce rendez-vous, Christophe Castener, l'un de ses anciens adversaires aux élections régionales de 2015. L'ancien candidat PS, qui a depuis rejoint les rangs d'"En Marche !", a confirmé l'information. "C'est une visite républicaine à un président de région élu parce que nous avons su faire la différence entre la droite et le FN" lors des régionales de décembre 2015. Arrivé troisième derrière Christian Estrosi et Marion Maréchal-Le Pen, Christophe Castaner s'était retiré au second tour au nom du front républicain.