publié le 19/03/2017 à 17:30

Discours crucial dans la campagne de Benoît Hamon. Au coude-à-coude dans les sondages avec Jean-Luc Mélenchon et au lendemain de sa démonstration de force entre Bastille et République à Paris, le candidat socialiste, dans un ton nettement plus offensif qu'à l'accoutumée, s'est efforcé à Bercy de "prendre de la hauteur dans un discours emprunt de gravité" dimanche 19 mars.



Selon l'équipe de campagne de Benoît Hamon, pas moins de 25.000 personnes ont participé au meeting. 20.000 ont été annoncés à l'intérieur de la salle. Un écran a été installé à l'extérieur pour permettre aux partisans n'ayant pas pu entrer de suivre ce discours qui a duré pendant un peu moins d'une heure et demie.

Comme au Bourget, à Bercy, le pari des images est réussi. La salle est pleine, les esprits chauffés à bloc et les drapeaux agités plus colorés les uns que les autres. "Nous avons rendez-vous avec l'histoire !", a-t-il lancé, se battant pour "redonner espoir". "Tout commence aujourd'hui, tout commence avec vous, tout commence par vous !", se réclamant "le candidat pour", en opposition au vote contre.

François Hollande applaudi

Dans la première partie, le candidat a d'abord cité les victimes de Mohamed Merah, terroriste qui frappait des militaires et des élèves d'une école juive en mars 2012, avant de demander à la salle - 25.000 personnes selon l'organisation - de procéder à une minute de silence en mémoire de toutes les victimes du terrorisme.



Benoît Hamon a poussé l'exercice du rassemblement jusqu'à... François Hollande. Aussi étonnant que cela puisse paraître, l'ancien frondeur du quinquennat a fait applaudir son ancien patron, le président de la République, Bernard Cazeneuve et Jean-Yves Le Drian pour leur combat contre le terrorisme. Mais pas Manuel Valls.

L'histoire de la gauche comme fil rouge

Dans la presse, Benoît Hamon avait espéré que ce meeting à Bercy soit "un grand moment de rassemblement dans une séquence où commencent à se cristalliser les opinions". Un meeting en tout cas profondément ancré à gauche pour rassembler son camp, on ne peut plus divisé avec l'émergence d'Emmanuel Macron il y a maintenant deux ans.



Le vainqueur de la primaire de janvier a cité les auteurs - Victor Hugo, Aimé Césaire, Émile Zola... - les hommes politiques - Jean Jaurès, François Mitterrand, Michel Rocard... - et les combats qui ont marqué l'histoire de la gauche : nuit du 4 août 1789, mai 1936, mai 1968, mai 1981 et... mai 2017, il l'espère. "La gauche, c'est ma vie (...) Nous sommes fiers d'être la gauche", a-t-il scandé, en ironisant sur le positionnement d'Emmanuel Macron d'abord et en prenant l'engagement de soumettre à référendum le droit des votes des étrangers aux élections locales, une des mesures éternellement promises par la gauche. Benoît Hamon a rappelé les fondamentaux de sa campagne : son revenu universel, qu'il décrit comme la poursuite "de l'oeuvre du Conseil national de la Résistance de 1945".

Contre les candidats du "parti de l'argent"

Comme François Hollande au Bourget, Benoît Hamon a usé des anaphores et s'est attaqué... au monde de la finance. Défenseur de la morale et de l'éthique, il a dénoncé "le parti de l'argent", qui "a trop de candidats dans cette élection." "Ce parti de l'argent a plusieurs noms, plusieurs visages, il a même plusieurs partis", a-t-il lancé, en allusion à la célèbre tirade de François Hollande, lors de son discours du Bourget en 2012, contre la finance, un "ennemi" qui n'a ni "nom", ni "visage".



Le candidat socialiste a poursuivi : "Je ne crois pas que le marché puisse guider les hommes, je n'ambitionne pas de devenir le PDG du site France mais de devenir le président de la République au service des Françaises et des Français (...) Nul ne peut servir deux maîtres : la République et l'argent." Sans les citer, bien que Emmanuel Macron et François Fillon soient directement dans son viseur, Benoît Hamon s'est posé en "Homme d'État", en contradiction avec ses adversaires qui "ont le sens des affaires".

L'attaque frontale contre Macron

Rejetant "un pays où l'argent serait roi, voire même la seule raison d'être" et "un pays où les alternances démocratiques deviendraient sans objet, puisque gauche et droite travailleraient ensemble (...) au service des gagnants". "Vous êtes chômeurs ? créez votre entreprise ! Vous êtes pauvres ? devenez milliardaires ! Vous n'avez qu'un T-shirt ? Allez vous acheter un costume, diable !", a-t-il lancé sous les applaudissements, en allusion à plusieurs propos controversés d'Emmanuel Macron.

La charge contre la clause Molière

Benoît Hamon s'est lancé dans une autre anaphore pour dénoncer la clause "Molière" voulue par les "tartuffes" de la droite, selon ses mots, pour imposer le français sur les chantiers. "Tartuffe Wauquiez, Tartuffe Pécresse, Tartuffe Fillon ! Comment aurait-on reconstruit la France sans les Portugais, les Polonais, les Espagnols, les Marocains ?", a-t-il clamé.

> « Tartuffe Wauquiez, Tartuffe Pécresse, Tartuffe François Fillon ! », attaque Benoît Hamon