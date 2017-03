Frédéric Bukajlo pour RTL et Sipa

et Elizabeth Martichoux

publié le 30/03/2017

Emmanuel Macron est-il le successeur de François Hollande ? Pour François Fillon, invité des Petits-déjeuners de la présidentielle sur RTL, la réponse ne fait aucun doute. Alors qu'il évoquait la dette de la France de 2.200 milliards d'euros, le candidat de la droite s'est dit "très choqué de voir que cette question de la dette n'est pas au cœur de la campagne présidentielle (...) Ça montre l'irresponsabilité de notre système politique. On va vers une crise financière, on va vers des hausses de taux d'intérêt, on va vers la difficulté de trouver à l'avenir le financement de notre dette."



Et François Fillon de s'en prendre frontalement à Emmanuel Macron : "Vous avez des candidats qui proposent pratiquement tous des augmentations de dépense publique, y compris Emmanuel Hollande (...) ou François Macron, qui propose 60 milliards d'économie, 50 milliards de dépenses nouvelles, mais qui vient de rajouter en l'espace de quelques jours 40 ou 45 milliards de dépenses, avec en particulier cette aberration d'un service militaire d'un mois."