Marion Maréchal-Le Pen est l'invitée du "Grand Jury"

Marine Le Pen est-elle assurée de se qualifier pour le second tour de la présidentielle, comme le prédisent tous les instituts de sondage. Sa nièce, Marion Maréchal-Le Pen, commentera ce statut de finaliste potentiel. Invitée du Grand Jury RTL-Le Figaro-LCI ce dimanche 12 février, la députée Front national du Vaucluse et présidente du groupe FN au conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur répondra aux questions d'Olivier Mazerolle, Guillaume Roquette (Le Figaro) et Christophe Jakubyszyn (TF1-LCI).



La députée délivrera son analyse de l'affaire Fillon. En déplacement à La Réunion, le candidat Les Républicains, passé du statut de favori à celui d'outsider en sursis, fait campagne tant bien que mal, malgré le chahut auquel il est confronté sur le terrain. Quel regard porte-t-elle sur la défense de François Fillon, dont la candidature est en ballottage. Le Parquet national financier, qui n'entend pas se dessaisir du dossier, exclurait un classement sans suite.

Marion Maréchal-Le Pen reviendra aussi sur l'affaire Théo, ce jeune homme interpellé par la police dans des conditions litigieuses le 2 février. Condamne-t-elle la violence avec laquelle les policiers d'Aulnay-sous-Bois ont procédé à cette intervention ? Quelles sont ses solutions pour apaiser les tensions entre policiers et jeunes de banlieue, alors qu'une manifestation de soutien à Théo a dégénéré le 11 février à Bobigny (Seine-Saint-Denis).



Et puis, Marion Maréchal-Le Pen est, avec Gilbert Collard (Rassemblement Bleu Marine), la seule députée Front national à avoir été élue en 2012 aux élections législatives. Que retient-elle de son premier mandat national, de cette expérience entre sa circonscription du Vaucluse et le palais Bourbon ?



