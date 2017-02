La députée estime que la France "est en train de payer une forme de complexe ecclésiastique", dans un entretien à la chaîne catholique KTO.

10/02/2017

"L'Église catholique a renoncé à mener un combat" sur l'IVG. Ces propos sont tenus par Marion Maréchal-Le Pen, lors de son passage dans l'émission Face aux chrétiens sur la chaîne KTO. Elle explique que "l'Église française, pas dans son intégralité, à une grande responsabilité dans la situation où nous sommes aujourd'hui (...) On est en train de payer une forme de complexe ecclésiastique".



Marion Maréchal-Le Pen poursuit son raisonnement en ajoutant que l'Église a "cherché à gagner une respectabilité, en donnant parfois des gages, au prix des combats importants à mener". Selon Le Huffington Post, "c'est la première fois que la députée attaque aussi frontalement l'Église".



En décembre dernier, la nièce de Marine Le Pen indiquait, lors d'un entretien au quotidien d'extrême droite, Présent, qu'il "faudra soutenir financièrement les structures qui proposent d'accompagner les femmes isolées et hésitantes" et "revenir sur le remboursement intégral et illimité de l'avortement car les femmes sont des êtres responsables qui doivent être traités comme tels".