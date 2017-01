VIDÉO - Lors d'une séance de travail sur l'extension du délit d'entrave à l'IVG à l'Assemblée nationale, la député du Vaucluse a évoqué les conditions de sa naissance.

publié le 26/01/2017

"Un accident". C'est avec ces mots que Marion Maréchal Le pen s'est qualifiée jeudi 26 janvier à l'Assemblée nationale. Alors qu'elle s'exprimait dans le cadre de l'étude de l'extension du délit d'entrave à l'IVG, la députée du Vaucluse s'est adressé à Catherine Lemorton, la présidente de la commission des affaires sociales, rapporte le site de la chaîne parlementaire LCP.



"Je me permets cette impudeur parce qu'elle est de notoriété publique, commence la nièce de Marine Le Pen. Vous avez devant vous un 'accident' qui se vit bien et qui préfère aujourd'hui être devant vous, à vous dire vos vérités, plutôt que d'avoir été avortée."



Marion Maréchal Le Pen faisait allusion à un article publié dans L'Express en 2013, rappelle LCP. On apprenait alors que la jeune députée expliquait avoir rencontré son père biologique lorsqu'elle était adolescence. "Cela n'a rien à faire sur la place publique", expliquait alors l’intéressée.



À l'origine, une proposition de loi de la ministre des Familles, Laurence Rossignol, visant à pénaliser les sites faisant de la désinformation à propos de l'avortement. Fin 2016, le Sénat a adopté le texte. Mais comme celui-ci a été modifié, les députés doivent à nouveau donner leur feu vert.