Crédit : Capture d'écran C8 Gilbert Collard et Laurence Ferrari sur le plateau de "Punchline", le 22 janvier

23/01/2017

Dimanche 22 janvier, Laurence Ferrari recevait Gilbert Collard, député Rassemblement bleu marine, dans l'émission Punchline. Et l'échange a été assez tendu sur le plateau de C8. Les hostilités ont débuté avec une archive sur le terrorisme datant de 1988. Mais le ton est vraiment monté quand la journaliste a demandé au parlementaire pourquoi il opposait l'accueil des sans-abris à celui des migrants. Celui-ci a alors mis en avant un rapport de la Cour des comptes qui, affirme-t-il, explique que "l’hébergement des migrants impacte l'hébergement des SDF".



Gilbert Collard a ensuite quitté le domaine politique pour s'aventurer sur un terrain plus discutable. Regrettant que Laurence Ferrari ne reconnait pas qu'il a raison, il évoque sa "voix médiatique tout à fait compatible avec les aéroports". Une comparaison qui ne passe pas pour la journaliste : "Quelle insulte", lance-t-elle à celui qui feins de ne pas comprendre ce qui la choquait et lui demande "Qu'est-ce que vous avez contre les hôtesses de l'air ?". Mais l'attaque ne passe toujours pas pour Laurence Ferrari : "Ce n’est pas de votre niveau, ces attaques machistes". (à partir de la 38e minute dans la vidéo ci-dessous)



Pour calmer la situation, la présentatrice veut marquer une pause et lance : "Vous allez reprendre vos esprits, on fait une petite page de pub". Une pique qui ne plaît guère à Gilbert Collard. "Je n’ai pas perdu mes esprits, c’est vous qui êtes désobligeante, là. Je ne suis pas Montebourg, hein ! " a-t-il répliqué en référence à l'échange très tendu entre la journaliste et le candidat à la primaire de la gauche lors du deuxième débat. Mais le moment le plus surréaliste est arrivé quand le député a décidé de répondre par l'improvisation d'un rap, ou plutôt un slam.