publié le 12/05/2017 à 05:37

Les investitures des 428 candidats aux législatives de La République En Marche ont été annoncées ce jeudi 11 mai. Cet événement a marqué la fin du suspense concernant le cas de Manuel Valls. L'ancien premier ministre n'est pas investi par le mouvement, même s'il s'était autoproclamé candidat En Marche sur RTL en début de semaine. Toutefois, le mouvement d'Emmanuel Macron ne présentera aucun candidat face à lui à Évry. Manuel Valls, dans un communiqué, a annoncé avoir pris connaissance de cette décision et appelé tous les réformistes de gauche et de droite à le rejoindre.



Au delà du cas Valls, d'autres personnalités bénéficient pour l'heure de ce traitement de faveur : l'absence d'opposants En Marche dans leur circonscription. Emmanuel Macron fait ainsi preuve de bienveillance avec une partie de ses anciens collègues au gouvernement.

Pour l'instant en tout cas. Stéphane Le Foll, le porte-parole du gouvernement, n'aura personne face à lui dans la Sarthe. Marisol Touraine, qui est restée neutre pendant toute la campagne présidentielle, est également épargnée. Myriam El Khomri la ministre du Travail et Jean-Marie Le Guen qui avait soutenu Emmanuel Macron pendant la campagne, bénéficient eux aussi de ce traitement de faveur.

Pour Macron certains le rejoindront pour de bon

Et puis En Marche va encore devoir arbitrer 150 cases vides. Dès lors, la question des prétendants Républicains et Modem se posent. Ainsi, les Modem font déjà partie des 428 candidats investis mais En Marche refuse de donner le détail pour ne pas mettre l'accent sur les accords d'appareils qu'ils dénoncent à longueur de journée.



En revanche pas la moindre trace d'élus Les Républicains dans cette liste. C'est pour cela que comme Manuel Valls, plusieurs personnalités n'ont pas de candidats En Marche face a eux. Nathalie Kosciusko Morizet, Thierry Solère, Bruno Le Maire, le juppéiste Gilles Boyer ou encore le député Franck Riester font partie des privilégiés.



C'est un signe du Président pour montrer qu'ils sont les bienvenus dans la majorité présidentielle. Le sort de ces 148 circonscriptions vacantes sera réglé au plus tard mercredi. À cette date, on connaîtra l'identité du premier ministre et Emmanuel Macron fait le pari que certains le rejoindront une bonne fois pour toutes.