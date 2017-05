et AFP

publié le 11/05/2017 à 21:17

Il a dit "non". Approché par les équipes de Macron et cité pour Matignon, Xavier Bertrand n'a pas voulu rejoindre les équipes du mouvement de La République En Marche. Dans les colonnes du Figaro il explique qu'il continuera donc à arborer les couleurs des Républicains. "Pour ma part, j'ai un engagement à la tête de ma région, je n'ai pas été élu pour 16 mois. Et j'ai encore beaucoup de travail. Je ne suis pas à la recherche d'un poste", a-t-il expliqué.



Estimant que la droite "peut encore gagner ces élections législatives", le président de la région Hauts-de-France affirme que les Français "rêvent d'un vrai gouvernement d'union nationale, d’intérêt général, pas de ralliements à l'ancienne comme en 1988 ou en 2007", a-t-il alors ajouté, alors que plusieurs noms circulent à droite pour entrer au gouvernement la semaine prochaine.

Xavier Bertrand "a servi d'écran de fumée!"

Xavier Bertrand a par ailleurs estimé que l'évocation de son nom pour une éventuelle entrée au gouvernement permettait seulement "d'entretenir le doute. Pendant ce temps, ça permettait de discuter avec d'autres. Vous avez devant vous quelqu'un qui a servi d'écran de fumée!", a-t-il confié.

Pendant l'entre deux-tours, le président de la région Hauts-de-France avait affirmé qu'il voterait Emmanuel Macron afin de faire barrage au Front national, tout cela en restant un homme de droite. Le soir de l'élection, le président de la région Hauts-de-France avait même tenu à féliciter le fondateur d'En Marche ! pour qu'il "n'oublie à aucun moment de son mandat la colère et l'inquiétude que le peuple français a exprimé à l'occasion de cette campagne présidentielle hors norme". Gilles Boyer, proche d'Alain Juppé, a également fait savoir, ce jeudi soir, qu'il ne rejoindrait pas Emmanuel Macron.