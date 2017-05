publié le 11/05/2017 à 17:14

428. C'est le nombre de candidats dévoilés par La République En Marche pour les élections législatives. Le secrétaire général du parti, Richard Ferrand, a dévoilé la liste des candidats, ce jeudi 11 mai. Sur les 428 candidats investis sélectionnés à partir de "19.000 dossiers" déposés, il y a "52% de candidates et candidats issus de la société civile au sens qu'ils n'ont jamais exercé de mandat électif", a-t-il indiqué, au cours d'une conférence de presse. Il a aussi fait état d'une "parité réelle" avec 214 candidats femmes et 214 hommes. L'objectif : respecter la promesse du renouvellement prôné par Emmanuel Macron. Richard Ferrand a indique que 149 candidats manquent à l'appel. Il a également dissipé le flou autour de la situation de Manuel Valls qui souhaitait se présenter sous l'étiquette La République En Marche.



"Nous considérons qu'un ancien premier ministre n'est donc pas n'importe qui. De manière tardive, il a décidé de porter le projet du président de la République, a présenté une candidature qui devait être examinée respectueusement. Ce que nous avons fait. Nous avons constaté que la candidature de l'intéressé ne répondait pas aux critères. Ils prévoient qu'aucun candidat ne peut être investi s'il a déjà effectué trois mandats de parlementaires. La règle est connue depuis le 19 janvier. Au moment où nous voulons rassembler largement, ne pas donner l'impression d'humilier, de rejeter, d'être dans une vindicte, à ce stade nous n’investirons pas de candidat ou de candidate. Donc nous n'investissons pas l'intéressé mais nous ne lui opposons pas de candidat ou de candidate".

"Nous n'investissons pas M. Valls mais ne lui opposons pas de candidat." @RichardFerrand #LaRépubliqueEnMarche pic.twitter.com/Fgh5E1a8ut — En Marche (@enmarchefr) 11 mai 2017

Il reste donc 148 candidats. "Nous continuons à appliquer un certain nombre d'échanges et de travaux. Sur les circonscriptions non-présentées : nous souhaitons maintenir un espace pour permettre le rassemblement le plus large", explique Richard Ferrand qui annonce que, mercredi, les noms des candidats investis seront connus. Selon une source du parti du président élu cité par BFMTV, l'annonce des 428 députés "pourrait s'expliquer 'à la marge' par la proposition du Parti socialiste d'ouvrir des discussions pour que des accords soient trouvés dans les circonscriptions où le Front national a obtenu un score élevé au second tour de la présidentielle".