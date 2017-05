publié le 11/05/2017 à 16:04

Ils seront au moins 428 à porter le projet de La République En Marche. Le mouvement fondé par Emmanuel Macron a officialisé, jeudi 11 mai, une première liste de ses candidats investis aux élections législatives de juin. Ces investitures, réalisées après examen de 19.000 dossiers et la réalisation de 1.700 entretiens téléphoniques ou physiques, répondent à une liste de cinq critères : "Le renouvellement, la parité réelle, la probité, le pluralisme politique et la cohérence", a expliqué le secrétaire général Richard Ferrand lors d'une conférence de presse.



Concernant Manuel Valls, le mouvement a choisi de ne pas l'investir. Toutefois, l'ancien premier ministre n'aura pas à affronter dans sa circonscription un candidat La République En Marche. "La candidature de Manuel Valls ne correspond pas à nos critères de renouvellement. Mais à ce stade, nous ne lui opposons pas de candidat", a fait savoir Richard Ferrand.

La parité est respectée dans cette liste, car 214 femmes et 214 hommes ont été investis. Comme Emmanuel Macron s'y était engagé, 52% des candidats sont issus de la société civile. "Ils n'ont jamais exercé de mandat électif et n'exercent aucun mandat politique", précise Richard Ferrand. De plus, le mouvement s'est assuré que ses candidats aient un casier judiciaire vierge.

