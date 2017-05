publié le 11/05/2017 à 22:52

Les investitures des 428 candidats aux législatives de La République En Marche ont été annoncés ce jeudi 11 mai et parmi eux, quatre ont démenti se lancer dans la course à l'investiture sous le mouvement crée par Emmanuel Macron.



François Pupponi, maire de Sarcelles et député de l'Oise a été élu en 2007 par le Parti socialiste. Dans le document de La République En Marche, l'investiture de ce socialiste a été annoncée. Seulement, ce dernier est bien candidat mais pour le Parti socialiste et non pas pour le parti fondé par Emmanuel Macron. Il a démenti sur sa page Facebook : "La seule investiture que j'ai sollicité est celle des militants du Parti socialiste de ma circonscription (…) Je serai bien le candidat du PS". Candidat sur la 8e circonscription du Val-d'Oise, François Pupponi explique cette erreur par le seul fait qu'il n’y aurait pas de candidat en face de lui pour La République En Marche, a-t-il expliqué à nos confrères de Franceinfo.

Mon communiqué suite à la diffusion de la liste des #investitures de #laRepubliqueEnMarche dont je n'ai pas sollicité l'investiture. pic.twitter.com/l8zrox9g4Y — François Pupponi (@fpupponi) 11 mai 2017

Même erreur pour Mourad Boudjellal. Le président du Rugby club toulounais a lui aussi été présenté sur la liste du parti d'Emmanuel Macron dans la 1ère circonscription du Var. L'ancien éditeur de BD a également démenti affirmant au micro de RMC Sport qu'on le lui avait proposé. "Mais je pense qu'il y avait un bug parce que même si j'en suis très honoré, mes obligations personnelles font que je ne peux pas." Mourad Boudjellal s'était engagé auprès d'Emmanuel Macron avant le premier tour de la présidentielle.

Augustin Augier, fondateur et secrétaire général de l'ONG Alima et fils de Marielle de Sarnez (une proche de François Bayrou) a quant à lui été présenté comme candidat de la 9e circonscription des Français à l'étranger. Candidature qu'il a fermement démentie sur Twitter.

Contrairement à la liste publiée par @enmarchefr je ne suis pas candidat dans la 9eme circonscription des français établis hors de France. — Augustin Augier (@aaugier) 11 mai 2017

Même problème pour Stéphane Saint-André, député du Parti radical de gauche du Pas-de-Calais qui a été présenté comme candidat de la 9e circonscription de ce même département sous l'étiquette du parti d'Emmanuel Macron. Dans un message posté sur sa page Facebook il a affirmé refuser "cette investiture car je n'ai pas pour l'instant une parfaite information des engagements que je devrais prendre et je suis inquiet d'une éventuelle nomination au poste de premier ministre d'Edouard Philippe", a alors inscrit cet ancien membre du Parti socialiste.



Autres "couacs" lors de cette annonce des candidats à la législatives : Gaspard Gantzer, le conseiller communication de François Hollande a été investi dans la 2e circonscription d'Ille-et-Vilaine, ce qui est ici bien le cas, excepté que son nom a été orthographié "Gandzer"… Xavier Bertrand, lui, a pris les devants et a annoncé ce jeudi soir qu'il déclinait tout ralliement au Président élu.