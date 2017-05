Législatives 2017 : le camp Macron peut-il l'emporter ?

publié le 11/05/2017 à 23:16

C'est à eux de porter la bonne parole, 214 femmes, 214 hommes : ils sont donc au moins 428 candidats à porter le projet de La République En Marche. Ce mouvement fondé par Emmanuel Macron a officialisé une première liste de ses candidats qui comporte une double parité. Quelques couacs ont déjà eu lieu... Le parti La République en Marche peut-il l'emporter ? Guillaume Roquette "salue le renouvellement mais pas la parité". Il explique : "pourquoi mettre à tout prix 50% de femmes ? La société française n'a plus besoin de discrimination positive". Au contraire pour Virginie Le Guay, cette parité "doit exister".



Macron espère-t-il rallier des candidats de droite pour les 148 circonscriptions? "C'est possible", explique Guillaume Roquette, "en tout cas c'est créer les conditions des ralliements qui ne sont pas d'une grande clarté". Pour Antoine Leiris, il "faudrait inverser le calendrier des élections et mettre les législatives avant les présidentielles (..) Avec la présidentielle avant, l'attitude de Macron n'est pas sujette à un manque de clarté". Le politologue, Gaël Brustier estime quant à lui qu'en regardant la liste des candidats, "il faut que tout change pour que rien ne change".

On refait le monde avec :

Virginie Le Guay : cheffe adjointe du service politique de Paris Match

Antoine Leiris : journaliste

Gaël Brustier : politologue



Guillaume Roquette : directeur de la rédaction du Figaro