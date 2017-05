publié le 09/05/2017 à 07:49

L'élection présidentielle achevée, les regards sont dorénavant tournés vers les élections législatives. Et Manuel Valls a fait le choix de ne pas se présenter sous l'étiquette du Parti socialiste. Invité de RTL ce mardi 9 mai, l'ancien premier ministre a ainsi annoncé qu'il se présentait aux législatives de juin prochain sous la bannière La République En Marche, le nouveau parti d'Emmanuel Macron. "Je serai candidat de la majorité présidentielle", a-t-il lancé alors qu'il est candidat dans la 1ère circonscription de l'Essonne.



Malgré cette décision, Manuel Valls assure qu'il n'est pas "en embuscade". "J'invite tous les députés sortants, les progressistes, ceux qui ont appelé à voter pour Emmanuel Macron... Je souhaite m'inscrire dans ce mouvement La République En Marche", a-t-il poursuivi. Avant de détailler : "La République, ça me va bien. La République, la laïcité, l'égalité entre les femmes et les hommes... C'est notre bien le plus précieux et nous sommes dans un moment majeur".

L'ancien pensionnaire de Matignon assure que cette élection "donne de la France une formidable image". "Il a réussi son pari, il a fait la bonne analyse et c'est lui qui a porté ce projet en faisant le constat simple que les vieux partis sont en train de mourir", a-t-il expliqué assurant qu'il souhaitait "la réussite d'Emmanuel Macron, de son gouvernement, de sa majorité pour la France".