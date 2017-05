publié le 20/05/2017 à 13:22

C'est l'image de cette matinée du samedi 20 mai : Édouard Philippe qui profite une dernière fois du soleil dans sa ville du Havre. Le nouveau premier ministre s'est rendu une dernière fois dans son fief en Seine-Maritime. Il est arrivé vendredi 19 mai pour assister à un match de football de Ligue 2 qui opposait Le Havre Athletic Club (HAC) et Orléans. Puis, ce samedi 20 mai, il a réuni l'ensemble de ses adjoints à la mairie de la ville pour leur annoncer sa démission : "Je passe le témoin parce que la tâche dont m'a chargé le président de la République exige de s'y consacrer à temps plein", a déclaré le premier ministre. Il s'est confié sur son sentiment, sur sa première semaine au sein du gouvernement : "Elle s'est passée de manière intense, dans une confiance très forte"



Il s'est ensuite rendu à pied de l'Hôtel de ville au Volcan, bâtiment emblématique de la ville, œuvre de l'architecte brésilien et communiste Oscar Niemeyer. Édouard Philippe avait été élu maire du Havre en 2010 et avait été réélu au premier tour en 2014. Il disposait d'une large majorité au Conseil municipal avec 45 sièges sur 59. Son successeur présumé est le premier adjoint Luc Lemonnier.

À écouter également dans ce journal :

- La campagne des législatives semble bel et bien lancée, ce week-end. Les Républicains vont se réunir dans la journée de ce samedi 20 mai. Il y aura trois listes de droite dans l'ancienne circonscription de François Fillon à Paris.

- Un mois après l'attentat sur les Champs-Élysées à Paris, un jeune homme de 23 ans a été mis en examen et écroué.



- Iran : Hassan Rohani a été réélu président avec 53 % des voix, ce samedi 20 mai.



- États-Unis : Donald Trump est arrivé en Arabie Saoudite pour son premier déplacement à l'étranger.



- Festival de Cannes : le film français 120 battements par minute de Robin Campilla été projeté ce samedi matin. Le long-métrage retrace l'histoire de l'association Act Up, qui lutte contre le Sida. Il est en lice pour la Palme d'Or.



- Football : en attendant l'épilogue de la Ligue 1, Strasbourg et Amiens célèbrent leur montée dans l'élite.



- Top 14 de Rugby : Montpellier recevra le Racing, ce samedi 20 mai 17H, pour le deuxième match de barrage. Le vainqueur rejoindra La Rochelle, Clermont, et Toulon en demi-finale.