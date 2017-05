Pour Robin Wright, Donald Trump a "volé toutes les idées" de "House of Cards"

publié le 19/05/2017 à 22:46

Donald Trump n'est à la Maison Blanche que depuis la fin du mois de janvier, mais les multiples scandales et polémiques qui émaillent sa présidence font rêver la plupart des scénaristes de cinéma et de télévision. Au point que même une série comme House of Cards, qui n'hésite pas à aller très loin dans l'invraisemblance et les retournements de situation, fait parfois pâle figure à côté du quotidien de l'administration Trump.



Un avis que partage d'ailleurs Robin Wright, qui incarne Claire Underwood dans la série de Netflix. Présente au festival de Cannes pour y présenter un court-métrage, The Dark of the Night, l'actrice a profité d'une conférence de presse sur la place des femmes dans le cinéma, jeudi 18 mai, pour évoquer sur le ton de la plaisanterie le nouveau président des États-Unis.

"Il a volé toutes nos idées pour la saison 6", a-t-elle déclaré avec un petit sourire en coin, faisant référence aux nombreuses polémiques entourant Donald Trump, comme celle de la divulgation présumée d'informations confidentielles au ministre des Affaires étrangères russe. Elle a ensuite donné son avis sur celle qui pourrait, selon elle, être la personne la plus à même d'occuper le bureau ovale, Michelle Obama. "Elle ferait une formidable présidente. Ça prend du temps de casser le moule et de changer la psychologie", a déclaré celle qui met régulièrement sa notoriété au service de la lutte pour l'égalité entre hommes et femmes.