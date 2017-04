publié le 29/04/2017 à 07:35

Tout est allé très vite. Minuit avait sonné depuis une demi-heure, le vendredi 21 avril, quand l'audition d'un policier, encore sous le choc, a démarré. Trois heures après l'attentat qui a fauché la vie d'un policier sur les Champs-Élysées, à Paris, et fait deux blessés au soir du 20 avril, le policier qui a abattu le terroriste a été entendu pour la première fois par ses collègues de la brigade criminelle. RTL a pu consulter la première audition de celui qui était le chef d'équipe ce soir-là. Victor, c'est son nom, a vu son collègue mourir sous les balles du terroriste et a abattu ce dernier alors qu'il tirait toujours en rafale sur le trottoir, en face du 102 avenue des Champs-Élysées.



Le policier qui a abattu l'assaillant est âgé de 43 ans. Il est le plus ancien de son équipe - une d'équipe dont il était le chef ce soir-là sur les Champs-Élysées. Au moment où l'assaillant a ouvert le feu, celui-ci n'était pas dans le camion dans lequel se trouvait le policier Xavier Jugelé, abattu dans le véhicule. Le chef de l'équipe de policiers, miraculé, patrouillait à quelques mètres sur le trottoir. "Il y a eu les tirs en rafale, j'ai immédiatement identifié des coups de feu", raconte-t-il pendant son audition, précisant qu'il a "immédiatement identifié l'arme comme une kalachnikov".

La tension était extrême à ce moment-là Victor, le policier qui a abattu le terroriste des Champs-Élysées





Le chef d'équipe a vu Xavier Jugelé mourir sous ses yeux et il a aperçu, la seconde d'après, le terroriste courir sur le trottoir et foncer sur eux en leur tirant dessus. "Alors que l'individu courrait vers nous en faisant feu en rafale, j'ai tiré sur ce dernier et je l'ai atteint", poursuit le policier. "Je crois avoir vidé un chargeur tirant peut-être 15 cartouches. Je pense l'avoir touché avec toutes mes balles", précise-t-il. Le terroriste s'est finalement effondré. "La tension est extrême à ce moment-là. Des touristes et des passants courent, des gens crient, j'ignore si l'attaque était terminée, raconte Victor. (...) On ne sait pas s'il y a des complices. Il faut gérer la panique qui s'installe sur les Champs-Élysées".

Avec ses collègues toujours debout, Victor a fait preuve d'une maîtrise remarquable, saluée notamment par le ministre de l'Intérieur Matthias Fekl, mais également par des responsables du syndicat Alliance police nationale. "Nos collègues ont fait preuve ce soir-là d'un sang froid exceptionnel face à ce terroriste qui tirait en rafale, grâce à eux c'est un carnage qui a été évité", se félicite Yvan Assioma, secrétaire régional du syndicat de police à Paris.