publié le 10/04/2017

Le paradis des loisirs et de la détente. En 2018, l'Arabie saoudite va construire une gigantesque cité de divertissement au sud-ouest de la capitale Ryad.



Ce projet devrait voir le jour grâce à des investissements locaux et étrangers, dans le cadre des projets de diversification de son économie, fortement dépendante du pétrole, a annoncé le vice-prince héritier.

Unique en son genre dans le monde, "elle aura une superficie de 334 km²", a-t-il ajouté, soit environ trois fois celle de Paris.

Cette cité gigantesque offrira "des activités de qualité soigneusement choisies", dont un parcours de safari et un gigantesque parc d'attractions, a énuméré Mohammed ben Salmane, le fils du roi et ministre de la Défense.

Elle accueillera également des compétitions sportives et des courses automobiles. Il y aura également des restaurants et des hôtels pour attirer les touristes.

Du divertissement au sein d'un pays conservateur

Confronté à la chute des prix du pétrole, le royaume saoudien a lancé l'année dernière un vaste programme de diversification de son économie baptisé "Vision 2030" dont Mohammed ben Salmane est l'artisan.



Dans le cadre de ce plan, le gouvernement de ce royaume conservateur, où les femmes n'ont pas le droit de conduire et les salles de cinéma sont interdites, a récemment créé une agence pour soutenir les entreprises privées organisant des événements de divertissement.



En 2018, la première pierre de la cité de divertissements sera posée et le projet devrait être officiellement inauguré en 2020.