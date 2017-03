Le roi d'Arabie saoudite voyage en Indonésie avec 460 tonnes de bagages

publié le 03/03/2017 à 05:00

Les représentants de la dynastie des Al Saoud n'ont pas vraiment pour habitude de voyager léger. Le roi Salmane vient de débuter ce mercredi 1er mars la première visite d'un monarque saoudien en Indonésie en un demi-siècle, avec pour objectif d'affermir les liens économiques avec la nation musulmane la plus peuplée du monde.



Accompagné par un aréopage d'un millier de personnes dont des princes et des ministres, le roi a été accueilli à l'aéroport de Jakarta par le président indonésien Joko Widodo et une garde d'honneur. Près de 460 tonnes d'équipement ont été acheminées pour cette visite, dont des limousines Mercedes et des escalators pour la descente d'avion du roi. La plupart des bagages ont été envoyés directement sur l'île de Bali où le souverain se rendra en vacances après son passage de trois jours à Jakarta.

La diplomatie saoudienne veut sortir de la dépendance au pétrole

Cette visite d'un roi d'Arabie saoudite en Indonésie est une première en 47 ans et constitue l'une des étapes-clés de cette rare tournée mondiale du souverain, alors que son pays cherche à diversifier son économie pour réduire sa dépendance aux revenus du pétrole. "C'est une visite extrêmement historique pour nous", a déclaré le secrétaire du Cabinet indonésien Pramono Anung selon des propos rapportés par la presse locale.

Des contrats entre l'Indonésie et l'Arabie saoudite pourraient être annoncés, ainsi que des accords de coopération dans des domaines allant de la sécurité à la santé ou l'éducation. L'Indonésie demandera aussi la possibilité d'envoyer davantage de ses ressortissants au pèlerinage de La Mecque en Arabie saoudite, lieu de naissance de l'islam. Le roi Salmane a commencé plus tôt dans la semaine une tournée de trois semaines en Asie avec la Malaisie. Il se rendra par la suite au Japon, en Chine et aux Maldives.