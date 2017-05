Édouard Philippe a démissionné de son poste de maire du Havre

publié le 20/05/2017 à 12:08

ll a "passé le témoin". Édouard Philippe, nommé premier ministre lundi 15 mai, a officiellement quitté son poste de maire du Havre (Seine-Maritime) ce samedi 15 mai. Il a remis sa démission "avec un sérieux pincement au cœur" mais "sans hésitation", afin de se consacrer "à plein temps" aux missions qui l'attendent comme chef de gouvernement.



"C'est à la fois sans hésitation mais avec un sérieux pincement au cœur que j'abandonne mon mandat de maire. Mon mandat, mais pas ma ville, d'abord parce que c'est la mienne et parce que c'est mon havre de paix", a-t-il déclaré devant ses adjoints à l'ouverture d'un conseil municipal exceptionnel, suscitant de nombreux applaudissements.

Le Normand, à la tête de sa mairie depuis sept ans, a répété son émotion tout en se réjouissant des nouvelles fonctions qu'il occupe. "On peut se saisir de ce moment historique pour faire avancer le pays. Toute l'action que nous allons mettre en oeuvre s'inscrirait dans cette logique, l'optimisme et l'espérance. On va rebondir, mais on a beaucoup de travail", a-t-il affirmé. Édouard Philippe reste conseiller municipal de sa ville, bien qu'il ne puisse pas siéger.