publié le 24/03/2017 à 08:40

À 30 jours du premier tour de l'élection présidentielle, le grand oral de François Fillon a viré au règlement de comptes. Invité de L'Émission politique sur France 2, le candidat de la droite a accusé François Hollande d'être à l'origine des révélations dans la presse de l'affaire des soupçons d'emplois fictifs qui concerne son épouse Penelope et a pointé l'existence d'un cabinet noir.



Invité de RTL vendredi 24 mars, Nicolas Dupont-Aignan n'en a que faire. "Nous sommes à quatre semaines d'un choix décisif des Français. J'en ai plus qu'assez que depuis des semaines, les histoires de [François] Fillon, les dialogues avec [François] Hollande, le marécage immonde dans lequel on traîne abîme ce choix décisif", a rétorqué Nicolas Dupont-Aignan, qui ne s'intéresse plus aux affaires de François Fillon, symbole, selon lui, de "la politique du pire".



Dupont-Aignan appelle à éviter "le duel mortifère Macron-Le Pen"

Encore une fois, Nicolas Dupont-Aignan estime être l'alternative. "Il y a deux questions à se poser le 23 avril. Est-ce que l'on continue avec la France dans cet état ? Que ce soit [Emmanuel] Macron ou [François] Fillon, puisqu'ils ont gouverné. Et par quoi on les remplace ? C'est le sens de ma candidature", assure celui qui a pour la première fois dépassé le seuil des 5% d'intentions de vote dans les sondages. "J'ai de plus en plus de Républicains qui me rejoignent. Ils pensent qu'il y a peut-être une chance avec moi, elle est très faible encore mais elle va progresser. Je peux rassembler beaucoup de Français qui vont enfin dire : "on va éviter ce duel qui s'annonce, mortifère pour la France, le duel Macron-Le Pen, qu'est en train de générer Fillon."