et Elizabeth Martichoux

publié le 24/03/2017 à 08:04

Les soutiens déferlent vers Emmanuel Macron. Après les deux secrétaires d'État Barbara Pompili et Thierry Braillard, le candidat du mouvement "En Marche !" a bénéficié de l'arrivée d'un poids lourd du gouvernement dans ses rangs, avec le ralliement tout sauf surprenant de Jean-Yves Le Drian. Invité à commenter ce ralliement vendredi 24 mars au micro de RTL, Nicolas Dupont-Aignan a renversé la question. "Est-ce que les Français veulent encore cinq ans du faux nez de [François] Hollande ? Est-ce que les Français veulent continuer avec un mandat qui a été la catastrophe des chemins de fer ? C'est ça la question, a lancé le candidat Debout la France.



Et de pointer : "[Emmanuel] Macron est la réincarnation de [François] Hollande. Ce sont tous les soutiens de [François] Mitterrand, des vieux socialistes qui ont ruiné le pays qui le soutiennent. Je dis aux Français : danger ! Et je combattrai [Emmanuel] Macron jusqu'au bout."