Confiant, Nicolas Dupont-Aignan estime qu'il va "remplacer" François Fillon

publié le 23/03/2017 à 15:28

Il espère bien être la surprise de ce scrutin présidentiel. "On perce ! C'est évident qu'il y a un déclic mais c'était semé avant". Nicolas Dupont-Aignan se félicite dans les colonnes du Figaro des bons sondages publiés tout récemment. L'enquête quotidienne de l'Ifop pour Paris Match-CNews et Sud Radio le créditait mercredi 22 mars de 5,5% des voix pour le premier tour de l'élection présidentielle, un record pour le candidat de Debout la France. L'institut Elabe lui donnait 5% dans un sondage pour BFMTV et L'express publié la veille.



Et selon le candidat souverainiste, cette dynamique, qu'il sent "depuis plusieurs jours" serait due à un afflux de militants sarkozystes. "Ils me rejoignent car je suis plus proche de lui que François Fillon", affirme Nicolas Dupont-Aignan. "D'autant plus que mes idées sont plus proches de ce que veulent les électeurs de droite. Il ne veulent pas la suppression des heures supplémentaires ni de la hausse de la TVA et ne veulent plus de Schengen", a-t-il poursuivi.

Le président du mouvement Debout la France, qui avait obtenu 1,79% en 2012 se verrait d'ailleurs bien en plan B des électeurs Les Républicains. Selon lui, "les gens ont compris que François Fillon ne peut pas gagner alors ils se disent 'pourquoi pas lui'. Je vais le remplacer", a affirmé Nicolas Dupont-Aignan. Après la présentation du chiffrage de son programme ce jeudi 23 mars, le candidat compte bien engranger de nouveaux soutiens et poursuivre sa dynamique, en se rendant en Moselle, où près de 37 élus lui ont apporté leurs parrainages. Il sera également l'invité politique de l'émission On n'est pas couché, diffusée samedi 25 mars sur France 2.