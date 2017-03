publié le 23/03/2017 à 09:33

Le premier débat de la présidentielle semble profiter à Emmanuel Macron. Un sondage réalisé par Harris Interactive pour France Télévisions et publié jeudi 23 mars donne le fondateur d'"En Marche !" gagnant au premier tour de l'élection-reine devant Marine Le Pen. Le duo de tête se détache nettement de François Fillon, qui continue de dégringoler dans les intentions de vote du fait des affaires.



Si les électeurs devaient voter dimanche 26 mars, ils seraient près de 26% à accorder leur vote à l'ancien ministre de l'Économie, tandis que 25% glisseraient un bulletin Front national dans les urnes. Le candidat Les Républicains enregistre un recul de deux points, avec 18% des intentions de vote, et serait relégué à la troisième place du scrutin.

Benoît Hamon serait quant à lui devancé par Jean-Luc Mélenchon. Le candidat de "la France insoumise" emmagasinerait 13,5 % des suffrages le 23 avril, contre 12,5% pour le chantre du revenu universel. Enfin, aucun des six autres candidats n'atteindrait la barre des 5%, condition sine qua non pour le remboursement des frais de campagne. Seul Nicolas Dupont-Aignan, avec 4 %, s'en approche. Les autres compétiteurs récolteraient moins de 0,5% des voix.



Dans l'hypothèse d'un duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen au second tour, c'est l'ancien banquier qui raflerait la mise, fort de 65% des voix. La frontiste ne recueillerait que 35% des suffrages.