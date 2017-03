publié le 20/03/2017 à 23:55

Après avoir claqué la porte du 20 heures de TF1, samedi 18 mars, pour protester contre la tenue du débat organisé par la chaîne entre les cinq gros candidats et auquel il n'a pas été convié, le président de Debout la France, persiste et signe. Convaincu qu'il peut "créer la surprise du second tour", Nicolas Dupont-Aignan, a invité lundi 20 mars François Fillon à retirer sa candidature pour le soutenir.



"François Fillon devrait renoncer et me soutenir", a déclaré le candidat souverainiste sur le plateau de BFMTV. "Je sais que ce n'est pas fini pour moi. Je sais que je peux créer la surprise du second tour et que les Français attendent quelqu'un d'autre" comme président de la République, a justifié le député de l'Essonne, crédité de 3 à 4% dans les intentions selon les sondages.

Également interrogé sur son absence du débat présidentiel diffusé ce lundi 20 mars sur TF1 et LCI ,Nicolas Dupont-Aignan a répété que sa mise à l'écart n'était "pas une petite affaire", soulignant qu'il n'y a "que les Français qui jugeront qui est grand": "Et c'est le vainqueur qui sera grand". Dans cette logique d'écarter les candidats les plus modestes en considérant leur place dans les sondages, Nicolas Dupont-Aignan craint qu'à la fin, "il n'y en aura qu'un". "Et ça s'appelle la dictature", a-t-il dénoncé quelques minutes plus tard sur C8 dans "Touche pas à mon poste".

Un buzz spontané

Le Conseil d'État avait rejeté jeudi 16 mars son recours, considérant que son absence au débat de ce lundi ne contrevenait pas au "principe d'équité". Pour protester, le président de Debout la France avait quitté prématurément le plateau du 20h00 de TF1 en dénonçant une "rupture d'égalité sans précédent". Il a toutefois affirmé n'avoir "pas prémédité" son geste.



Le Conseil constitutionnel a validé samedi 18 mars matin onze candidatures à l'élection présidentielle, mais seulement cinq d'entre eux ont été conviés pour débattre à partir de 21h00 sur TF1 et LCI : François Fillon, Benoît Hamon, Marine Le Pen, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon.



Nicolas Dupont-Aignan a refusé de participer à un débat organisé en parallèle par le média en ligne Explicite, qui réunissait Nathalie Arthaud et Jacques Cheminade. Prévu initialement, Philippe Poutou a annulé sa venue au dernier moment. Deux autres débats télévisés sont prévus avant le premier tour sur CNews et BFMTV, puis sur France 2, avec les onze candidats à la présidentielle.