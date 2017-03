publié le 24/03/2017 à 08:07

Après Barbara Pompili et Thierry Braillard, un troisième ministre - et pas des moindres - a officialisé son ralliement à Emmanuel Macron. Jean-Yves Le Drian, fidèle des fidèles de François Hollande qui occupe la fonction de ministre de la Défense depuis le début du quinquennat, a donc franchi le Rubicon. Un vrai coup politique pour le favori de la présidentielle, qui assoit ainsi sa stature présidentielle. Le ministre a justifié sa décision dans les colonnes du quotidien régional Ouest-France. Selon le patron de la région Bretagne, à la différence des autres candidats et donc du socialiste Benoît Hamon, le président du mouvement "En Marche !" "propose des actions réalistes et financées" pour la France.



La décision de Jean-Yves Le Drian ne remettrait toutefois pas en question son identité politique. "Je soutiens Emmanuel Macron, mais je reste socialiste, je ne suis pas membre d’"En Marche !"" Critiqué par les proches de Benoît Hamon, dont il qualifie le projet d'"utopique", Jean-Yves Le Drian a répliqué : "Benoît Hamon est dans une logique que je respecte, qui a toujours existé au sein de la gauche, un projet utopique, mais je constate que la mise en œuvre d’un tel projet ne correspond pas à la réalité des faits et à la capacité à faire (...) Sans doute faudra-t-il que [le Parti socialiste] se remette en cause, et je souhaite y travailler."

Adepte de la politique du compromis tout au long de sa vie d'élu de terrain, Jean-Yves Le Drian se retrouve dans "la volonté de rassemblement" d'Emmanuel Macron. Une démarche, selon lui, en adéquation avec sa politique régionale. "En Bretagne, j’ai souhaité que la majorité, soit diverse, plurielle, intégrant la société civile, et que l’action publique soit à la fois dans le volontarisme et dans la recherche du compromis. Le compromis n’affaiblit jamais. Il est le passage indispensable pour des avancées. Il y a une forme de similitude avec la volonté de rassemblement, de dépassement, qu’évoque Emmanuel Macron", explicite le ministre, qui fait par ailleurs l'éloge de la personnalité et du programme pour l'Europe de son ancien collègue du gouvernement. "Emmanuel Macron est pragmatique, réaliste, capable de proposer une Europe créatrice, une Europe qui protège, une Europe de la solidarité."