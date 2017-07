publié le 05/07/2017 à 09:03

Cinq jours après le décès de Simone Veil à l'âge de 89 ans, la France rend lui rend un hommage national ce mercredi 5 juillet aux Invalides. Il faut dire que son combat aura marqué plusieurs générations. Ministre de la Santé, députée européenne, présidente du Parlement européen, ministre d'État des Affaires sociales, Simone Veil a transformé la vie politique française grâce à un engagement sans faille.



Surtout, elle symbolise la libération des femmes en étant à l'origine de la loi Veil sur la dépénalisation de l'avortement. Un combat politique et sociétal qui a poussé de nombreuses personnes à demander la panthéonisation de cette Immortelle.

Le cercueil de celle qui fut longtemps la personnalité la plus aimée des Français fera son entrée peu après 10h30 dans la Cour d'honneur des Invalides, revêtu du drapeau tricolore et porté par des Gardes républicains au son de la Marche funèbre de Chopin. Des dizaines de personnalités françaises et étrangères mais aussi de nombreux anonymes sont attendus pour cet hommage présidé par Emmanuel Macron qui prononcera l'éloge funèbre, soulignant combien les combats de Simone Veil restent encore "d'actualité".

Suivez la cérémonie d'hommage

10h19 - Les députés européens sont également présents pour cet hommage nationale. Nadine Morano a en effet posté une photo où elle évoque la "première femme présidente du Parlement européen".



Les députés européens aux Invalides pour rendre hommage à Simone Veil Première femme présidente du Parlement Européen pic.twitter.com/MKkyyjWKP9 — Nadine Morano (@nadine__morano) 5 juillet 2017

10h13 - Comment va se dérouler la cérémonie d'hommage ? Après avoir passé les troupes en revue, Emmanuel Macron rejoindra l'assistance pour l'entrée du cercueil, revêtu du drapeau tricolore et porté par des Gardes républicains, peu après 10h30. Plusieurs membres de la famille s'exprimeront avant que le président de la République ne prenne la parole pour prononcer l'éloge funèbre. Selon l'Élysée, il rappellera "à quel point Simone Veil, après avoir été victime de la Shoah, fut des grands combats d'un siècle, pour l'Europe,les femmes et la dignité humaine".



La cérémonie devrait durer environ une heure alors que le cercueil quittera la Cour d'honneur des Invalides vers 11h30 accompagné du Chant des Marais, celui des déportés. Un ultime hommage pour cette survivante du camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau.



10h07 - Les ministres du gouvernement d'Édouard Philippe arrivent tour à tour dans la Cour d'honneur.



9h55 - Si Nicolas Sarkozy et François Hollande seront bel et bien présents aux Invalides et que Bernadette Chirac représentera son mari, Valéry Giscard d'Estaing sera absent alors que Simone Veil fut son emblématique ministre de la Santé. Sur RTL, il a évoqué une "femme remarquable".



9h47 - Les invités arrivent dans la Cour d'honneur des Invalides, à 45 minutes de l'entrée du cercueil de Simone Veil.



Tout le monde se met en place pour l'hommage à Simone Veil aux Invalides pic.twitter.com/5R44uY045O — Bruno DIVE (@DiveBruno) 5 juillet 2017

9h35 - Si quasiment l'ensemble du gouvernement sera présent dans la Cour d'honneur des Invalides, de nombreuses personnalités politiques françaises et étrangères seront également présentes. Parmi elles, François Hollande et Nicolas Sarkozy. Ce dernier avait notamment rendu un hommage appuyé à Simone Veil au micro de RTL : "C'est une des grandes dames françaises. Elle appartient au quotidien et à la famille de chaque Français. Elle était la France".



9h30 - Bonjour et bienvenue sur RTL.fr pour suivre en direct la cérémonie en hommage à Simone Veil, décédée à l'âge de 89 ans vendredi 30 juin.