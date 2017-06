VIDÉO - Quand Simone Veil enlevait son chignon pour la seule fois en public

publié le 01/07/2017 à 00:30

Image inédite que celle d'une Simone Veil décoiffée, sans son fameux chignon. Élégance française et austérité : Simone Veil, en images, c'étaient ses tailleurs en tweed et son fameux chignon-boucles d'oreilles. Un chignon qu'elle n'aura publiquement défait qu'une seule fois, le 26 juillet 1986.



Il y a 31 ans, sur le plateau de Toutes folles de lui, Simone Veil est l'invitée de Christophe Dechavanne sur France 2. Chignon et robe verte à poids... "Et si je vous demandais de défaire votre chignon est-ce que vous le feriez ?", lui demande le présentateur. "Tout de suite si vous voulez", lui répond-elle. Simone Veil défait les épingles de ses cheveux.

"C'était tout à fait improvisé, raconte Christophe Dechavanne. C'est venu tout seul, c'était un jeune homme qui trouve une jeune femme magnifique et lui demande 'et sans chignon tu es comment ?'", raconte-t-il. Et Simone Veil non plus n'avait pas oublié ce moment. "À chaque fois que je l'ai revue, par des hasards de la vie, elle me disait 'ah oui je me souviens bien de vous vous savez, parce qu'à chaque fois que cette image est rediffusée, à chaque fois je me fais engueuler par mon mari'", relate le présentateur. Un comble pour cette icône des droits des femmes qui s'est donc éteinte ce 30 juin, à l'âge de 89 ans.

> Quand Simone Veil enlevait son chignon pour C. Dechavanne | Archive INA