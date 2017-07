Emmanuel Macron annonce que Simone et Antoine Veil reposeront au Panthéon

Depuis l'annonce de son décès, vendredi 30 juin, de nombreuses voix s'étaient élevées pour demander la panthéonisation de Simone Veil. Des souhaits qui ont été entendus par Emmanuel Macron. Au terme de son éloge funèbre, prononcé dans la cour d'honneur des Invalides le 5 juillet, le président de la République a déclaré que Simone Veil reposerait aux côtés de son mari Antoine Veil, décédé en 2013, au Panthéon, haut lieu de mémoire de la République, sur la colline Sainte-Geneviève à Paris.



"J'ai décidé, en accord avec sa famille, que Simone Veil reposerait avec son époux au Panthéon", pour lui témoigner "l'immense remerciement du peuple français à l'un de ses enfants tant aimés", a déclaré le chef de l'État., prenant la parole après un émouvant éloge funèbre des deux fils de Simone Veil, Jean et Pierre-François Veil. "Cet hommage est ton ultime victoire sur les camps de la mort", a déclaré Pierre-François Veil, s'adressant directement à sa mère.

En faisant son entrée au Panthéon, l'ancienne ministre de la Santé, figure de la Ve République, notamment pour avoir porté la loi dépénalisant l'avortement sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing en 1975, déportée à Auschwitz-Birkenau pendant la Seconde Guerre mondiale, deviendra la cinquième femme à recevoir les honneurs de l'inhumation au Panthéon, sur 76 hommes.



Sophie Berthelot est la première femme inhumée au Panthéon, en sa qualité d'épouse du chimiste Marcellin Berthelot en 1907. La physicienne Marie Curie a fait son entrée en ce lieu en 1995, soixante ans après sa mort. Elle est la première femme à faire son entrée sous la coupole du Panthéon pour son action, et non sa qualité d'épouse. Sous la présidence de François Hollande, deux autres femmes ont reçu l'honneur d'être transférées au Panthéon. Les deux résistantes Germaine Tillion et Geneviève de Gaulle-Anthonioz y reposent depuis le mois de mai 2015.