publié le 30/06/2017 à 13:36

Toute la classe politique est bouleversée par la mort de Simone Veil. Au micro de RTL, Nicolas Sarkozy a rendu un hommage appuyé à l'ancienne ministre et figure de la lutte pour les droits des femmes. "Elle appartient au quotidien et à la famille de chaque Français. Elle était la France. (...) Jamais je ne l'oublierai. C'est quelqu'un qui m'a donné beaucoup de conseils", déclare l'ancien chef de l'État.



En outre, Nicolas Sarkozy a écrit sur Facebook : "J'ai connu Simone Veil, j'ai admiré Simone Veil et je veux l'écrire ici, j'ai aimé Simone Veil, dont l'amitié ne m'a jamais fait défaut. Son regard bleu pouvait exprimer l'autorité et même la colère mais il y brillait toujours une grande bonté et la lueur de l'espoir".



Immense figure de la vie politique française, l'ancienne ministre Simone Veil, qui avait porté la loi légalisant l'avortement en 1974, est morte dans la matinée de vendredi 30 juin.



