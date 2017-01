VIDÉO - Quand Benoît Hamon et Manuel Valls dansaient côte à côte

Benoît Hamon et Manuel Valls se sont connus plusieurs dizaines d'années avant de s'affronter à la primaire de la Belle alliance populaire.

Crédit : AFP / archives, Guillaume Souvant Benoît Hamon et Manuel Valls, le 23 juin 2014

par Clarisse Martin publié le 29/01/2017 à 20:38

On peut danser ensemble un jour et s'opposer politiquement 31 ans plus tard. La scène se déroule en 1986. Sur la courte vidéo, repérée par les journalistes de l'émission C Politique sur France 5, on peut voir plusieurs personnes danser, parmi lesquelles les deux finalistes de la primaire de la Belle alliance populaire, Benoît Hamon et Manuel Valls. Ce dimanche 29 janvier 2017, alors que le vainqueur du scrutin va être dévoilé dans la soirée, la scène ne devrait pas se reproduire.



Lors du premier tour de la primaire, Benoît Hamon est arrivé en tête avec 36,21% des voix, devant Manuel Valls, qui a obtenu 31,19% des suffrages, éliminant Arnaud Montebourg, arrivé troisième lors du premier tour. Défendant des programmes radicalement différents, les deux hommes ne devraient pas célébrer la victoire de l'un ou de l'autre ensemble.



Dans l'entre-deux tours, l'ancien premier ministre a déclaré qu'il se plierait aux règles en cas de victoire de Benoît Hamon et qu'il s'engageait ainsi à le soutenir mais il a également apporté une limite à son soutien, déclarant qu'il s'effacerait pendant la campagne, ne pouvant pas, selon lui, défendre les idées du député des Yvelines, telles que le revenu universel de base ou la réduction de la durée du travail.