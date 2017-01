Alors que les sept candidats à la primaire de la gauche débattaient, le président de la République a préféré se rendre à la dernière du one-man show de Michel Drucker.

Crédit : PATRICK KOVARIK / AFP Michel Drucker et François Hollande en 2012 (illustration)

par Eléanor Douet publié le 15/01/2017 à 19:28

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

On aurait plutôt imaginé François Hollande dans son bureau, suivant attentivement le deuxième débat entre les sept candidats à la primaire de la gauche. Mais visiblement, le chef de l'État était plus d'humeur humoristique, ce dimanche 15 janvier. Alors que ceux qui espèrent prendre sa succession débattaient sur l'Europe ou encore l'environnement, François Hollande a été vu dans un théâtre parisien, au même moment.



C'est le blogueur politique Romain Bgb qui a publié sur son compte Twitter une photo du président de la République, en compagnie de la ministre de la Culture Audrey Azoulay, assis dans un siège de l'orchestre du théâtre des Bouffes-Parisiens. La dernière du one-man show de Michel Drucker Seul.... avec vous a donc eu les faveurs de François Hollande.



De quoi alimenter les rumeurs qui circulent depuis quelques heures sur un possible soutien de François Hollande à Emmanuel Macron. D'autant plus que le chef de l'État a affirmé qu'il ne soutiendrait personne dans cette primaire. Jeudi dernier, il n'avait suivi que le début du premier débat de cette primaire, avant de se rendre à un dîner privé.