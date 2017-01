RÉACTION - Sur RTL, le sénateur de Val de Marne Luc Carvounas a regretté le manque d'engagement des membres du gouvernement auprès de l'ancien premier ministre.

> Luc Carvounas - RTL Edition primaire second tour Crédit Image : GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP

par Ambre Deharo publié le 29/01/2017 à 22:19

Manuel Valls doit-il sa défaite à un vote contre sa personne et la politique qu'il a menée ? Selon Luc Carvounas, maire d'Alfortville, sénateur du Val de Marne et soutien de l'ancien premier ministre, "on n'a pas vraiment été aidé". Invité sur le plateau de RTL, l'élu a exprimé son regret de n'avoir pas vu plus de membres du gouvernement s'engager auprès de Manuel Valls, l'un des leurs jusqu'à décembre dernier. "Quand on a un responsable politique de premier plan, et qu'on est dans une bataille politique, que ce soit maintenant lors d'une primaire, ou demain pour la présidentielle, il faut mouiller la chemise", a-t-il ainsi exprimé.



"Si je dis cela, c'est que j'aurais aimé voir un peu plus de ministres du gouvernement mouiller la chemise pour Manuel Valls, qui était leur premier ministre il y a encore quelques semaines", a insisté Luc Carvounas. Le sénateur déplore le "mutisme" et "l'attentisme" de la gauche gouvernementale mais reconnaît tout de même que les raisons de la défaite de Manuel Valls vont au delà que la non implication des ministres et autres figures de pouvoir. "Je regarde aussi celles et ceux qui sont allés voter... Quand ils sont allés voter, ils exprimaient plus un idéal, un rêve de gauche que l'envie d'aller dans une campagne présidentielle pour gagner", s'est-il ainsi lamenté. À "l'avenir désirable" souhaité par Benoît Hamon, il lui opposait "un avenir certain", celui promis par Manuel Valls.