Dimanche 29 janvier, les électeurs de gauche se sont déplacés pour choisir leur représentant pour la présidentielle de 2017.

Crédit : JOEL SAGET / AFP Benoît Hamon et Manuel Valls, qualifiés pour le second tour de la primaire de la gauche

par Essia Lakhoua , Benjamin Turquier publié le 29/01/2017 à 19:33

Ce dimanche 29 janvier, les 7.530 bureaux de vote étaient ouverts de 9 heures à 19 heures afin que les électeurs puissent départager Benoît Hamon et Manuel Valls. Les organisateurs de la primaire de la Belle alliance populaire ont annoncé une participation de plus de 1,3 million de votants à 17 heures. Un chiffre établi sur 75 % de l'ensemble des bureaux de vote mis en place pour cette élection. À titre de comparaison, la participation s'était élevée à plus de 1,7 million de votants à 17h25 lors du scrutin d'octobre 2011. Les bureaux de vote étaient également plus nombreux : 10.000 bureaux en 2011 contre seulement 7.530 cette année.



Selon les informations communiquées par les organisateurs de la primaire de la gauche, une estimation des résultats de ce second tour devrait être donnée avant 21 heures, à partir des 2.000 premiers bureaux de vote. Les chiffres seront ensuite mis à jour toutes les 30 minutes.