INFO RTL - Si Marine Le Pen et François Fillon sont les mieux placés pour accéder au second tour, Emmanuel Macron consolide son statut de troisième homme, selon un sondage Kantar Sofres-Onepoint pour RTL.

par Julien Absalon publié le 29/01/2017 à 21:02

Les courbes se rapprochent. Maintenant que les principaux candidats à la présidentielle sont identifiés, avec le sacre de Benoît Hamon à la primaire de la gauche, la dynamique est du côté d'Emmanuel Macron. Selon un sondage Kantar Sofres-Onepoint pour RTL, LCI et Le Figaro, Marine Le Pen est en tête des intentions de vote du premier tour de l'élection présidentielle avec un score de 25% dans tous les cas. Si François Fillon conserve la deuxième place qui lui est conférée depuis plusieurs mois, avec 22%, il perd beaucoup de terrain au profit d'Emmanuel Macron.



Par rapport aux précédentes enquêtes, notamment celle réalisée en novembre dernier pour RTL, le leader d'En Marche ! bénéficie d'une grande progression (d'au moins cinq points) et voit désormais son score osciller entre 20% et 21%, ce qui confirme son statut de potentiel troisième homme. L'enquête ayant été réalisée les 26 et 27 janvier, elle pose la question de l'influence de l'affaire Penelope Fillon (révélée le 24 janvier au soir) sur les réponses des personnes sondées.

Hamon double Mélenchon

Derrière ce trio de tête, la lutte entre la gauche vire pour la première fois à l'avantage du représentant du Parti socialiste. Tout juste désigné par son camp, Benoît Hamon se trouve en quatrième position avec 15% d'intentions de vote. L'élan de la campagne menée depuis plusieurs semaines lui permet de passer devant Jean-Luc Mélenchon, désormais relégué à 10% dans toutes les hypothèses testées. Il était jusqu'à présent le seul poids lourd sur l'aile gauche du paysage politique.



François Bayrou, s'il se décide à relever le défi pour la quatrième fois consécutive, s'intercale au sixième rang avec 5%. Une absence de sa part ne rebattrait pas les cartes, son électorat semblant se dispatcher plus ou moins équitablement auprès de tous ses concurrents. Derrière, le candidat écologiste Yannick Jadot pointe à 2%. Viennent ensuite Nathalie Arthaud, Philippe Poutou et Jacques Cheminade qui ne dépassent pas 0,5%.

Fillon perdrait face à Macron au second tour

Sur la base de ces résultats livrés par le sondage, le second tour le plus probable opposerait François Fillon à Marine Le Pen. Un duel qui tourne à l'avantage du candidat des Républicains, bénéficiant de 60% d'intentions de vote contre 40% pour la présidente frontiste. À nouveau, l'ancien premier ministre affiche un score en baisse, avec six points perdus au bénéfice de sa rivale, par rapport à novembre 2016.



Compte tenu des scores serrés du premier tour, et de la marge d'erreur de cette étude équivalente à 3,1%, deux autres duels ont été testés pour le second tour. Dans un affrontement Macron-Fillon, c'est l'ex-ministre de François Hollande qui sort en tête avec 58% contre 42%. Emmanuel Macron sort également nettement vainqueur d'une opposition face à Marine Le Pen (65%-35%).

Un électorat plus fragile pour Macron

La poussée d'Emmanuel Macron doit toutefois être relativisée par d'autres indicateurs, notamment la sûreté de choix des électeurs. La part des personnes ayant l'intention de voter pour lui au premier tour sont 41% à affirmer être certaines de glisser son nom dans l'urne. Il s'agit d'une proportion bien moindre, comparée aux autres principaux candidats. Ainsi, les soutiens de François Fillon sont sûrs de voter pour lui à 61%. Ce chiffre se situe à 56% pour Jean-Luc Mélenchon, 46% pour Benoît Hamon et va même jusqu'à 78% pour Marine Le Pen. François Bayrou affiche la tendance le plus faible, avec 32%.



Enquête réalisée en ligne les 26 et 27 janvier 2017 avec un échantillon, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, de 1.032 personnes inscrites sur les listes électorales. La méthode des quotas (sexe, âge, profession de la personne de référence) a été appliquée.