publié le 12/06/2017 à 07:00

La République en Marche et le Modem dans un fauteuil. Grâce aux 7,3 millions de personnes qui ont voté pour lui, le parti d'Emmanuel Macron et celui de François Bayrou ont largement remporté le premier tour des élections législatives. En récoltant 32,32% des suffrages exprimés, la coalition présidentielle se trouve en bonne position pour obtenir à l'Assemblée nationale environ 400 sièges sur les 577 à pourvoir.



Derrière, tous les autres partis sont soufflés. Les Républicains, à 15,77%, sont bien en-deçà de leurs attentes. Le Front national (13,20%) et La France Insoumise (11,02%) ont quant à eux dégringolé par rapport à leur score respectif à la présidentielle. Au Parti socialiste, c'est même la déroute. Avec 7,44% des suffrages, l'historique parti de gauche a été écrasé par la concurrence. Bon nombre de ses députés sortants, tels que Benoît Hamon, les anciens ministres Aurélie Filippetti et Mathias Fekl, ou encore le secrétaire du parti Jean-Christophe Cambadélis, ont été tous simplement balayés et ne pourront même pas défendre leur candidature dimanche prochain.

L'autre grand enseignement du premier tour n'est autre que la participation historiquement faible. Moins d'un électeur sur deux s'est déplacé pour aller voter, faisant ainsi grimper l'abstention à 51,29%.

Suivez le déroulement de la journée :

7h00 - Suivez en direct vidéo l'édition spéciale de RTL Matin, animée par Yves Calvi. Plusieurs invités sont attendus. David Rachline à 7h20 (sénateur-maire FN), Benjamin Griveaux à 7h45 (porte-parole de La République en Marche), Jean-Pierre Raffarin à 8h20 (sénateur Les Républicains) et Thierry Mandon à 8h40 (ancien secrétaire d'état PS).



6h45 - Bienvenue dans ce direct pour suivre ce début de la campagne du second tour. Vous pouvez retrouver tous les scores, par circonscription, par ville et par département dans notre moteur de résultats sur RTL.fr.