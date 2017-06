publié le 11/06/2017 à 21:53

Le parti du président Emmanuel Macron se dirige vers une victoire écrasante aux législatives après le premier tour dimanche 11 juin, marqué par une débâcle historique du PS, un net revers pour la droite et le FN et une abstention record, environ un électeur sur deux ayant boudé les urnes.



Selon les premières estimations par sièges des sondeurs à 20 heures, le mouvement présidentiel, la République En Marche (REM), et son allié du MoDem raviraient dimanche prochain entre 390 et 445 des 577 sièges de l'Assemblée nationale, culminant très nettement au-dessus de la majorité absolue (289 élus).

L'alliance Les Républicains-UDI, qui prétendait en début de campagne être en mesure d'imposer une cohabitation à Emmanuel Macron avant d'apaiser son discours, est en deuxième position. Mais très loin derrière. Le parti de la droite traditionnelle obtient 21% des voix et devient la première force d'opposition (entre 95 et 132 députés) devant le Front national, qui réalise un score décevant avec 13,5% des suffrages exprimés (entre 2 et 5 députés), loin du score record de Marine Le Pen (21,3%) à la présidentielle.





