DIRECT VIDÉO - Résultats législatives 2017 : suivez la Matinale spéciale 1er tour sur RTL

et Loïc Farge

publié le 12/06/2017 à 04:30

Au lendemain du premier tour des élections législatives, RTL vous propose une édition spéciale de RTL Matin lundi 12 juin de 4h30 à 9h30 pour décrypter le choix des Français. Quatre invité politiques vont se succéder rue Bayard : David Rachline (Front national) à 7h17, Benjamin Griveaux (La République En Marche) à 7h45, Jean-Pierre Raffarin (Les Républicains) à 8h20 et Thierry Mandon (Parti socialiste) à 8h40.



Ce grand rendez-vous s'achèvera dès 9h05 par un grand débat des éditorialistes entre Alba Ventura, Alain Duhamel, Élizabeth Martichoux et Éric Zemmour. Tous évoqueront les résultats de ce premier tour, qui a vu l'alliance La République en marche-MoDem s'imposer largement, avec 32,32% des suffrages exprimés. La droite LR-UDI-DVD a rassemblé 21,56% des électeurs. Le Front national a convaincu 13,20% des votants, et La France insoumise de Jean-Luc Mélenchon a rassemblé 11% des voix. Enfin, la gauche PS-PRG-DVG a obtenu 9,51% des suffrages.